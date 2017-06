Game of Thrones : la dernière saison ne sortirait pas avant 2019 !

C’est une nouvelle qui risque de décevoir les fans de la série. La saison finale de Game of Thrones ne serait pas disponible avant l’année 2019.

La saison 7 qui sortira le 7 juillet prochain, avait déjà été repoussée par la chaîne américaine HBO. Prévue initialement pour le mois d’avril, elle a été repoussée à cause de la météo. L’hiver étant arrivé à Westeros, la production se devait d’avoir les conditions météorologiques les plus réalistes.

Toutefois, en ce qui concerne la décision de repousser la saison 8 à 2019, les raisons restent plus vagues. Casey Bloys, le président des programmes de HBO a déclaré dans une interview à Entertainment Weekly que les shorunners de la série, Dan Weiss et David Benioff auraient besoin de temps pour écrire les derniers épisodes. Il ajoute également que HBO est prête à leur laisser davantage de temps pour garantir la meilleure fin possible. Toutefois, rien n’est encore acté.



À noter que si la saison 7 comprend 7 épisodes et la saison finale sera la plus courte avec 6 épisodes uniquement. Pas sûr que les fans comprendront le fait d’attendre deux ans pour six épisodes.



