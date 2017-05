Gotham : la série reviendra pour un 4e tour de piste

La série Gotham, qui relate la jeunesse du jeune Bruce Wayne et les premières années du commissaire Gordon en tant qu'officier de police, va revenir pour une quatrième saison. Fox vient en effet d'annoncer officiellement la chose.



Alors que la 3e saison de Gotham est toujours en cours de diffusion, voilà que la 4e est d'ores et déjà programmée. Malgré une audience en chute constante (on est passé de 6 millions sur la saison une à 3,5 millions sur la saison trois), les fans de James Gordon reverront donc leur commissaire préféré et toute la clique de Gotham à la rentrée 2017. L'occasion pour les scénaristes de développer les différentes intrigues autour des Sirens de Gotham aperçues dernièrement, à commencer par Tigress incarnée par l'actrice Jessica Lucas. Nul doute que les autres ennemis du futur Batman, comme le Joker, reviendront également dans cette quatrième saison.



La 3e saison s'achèvera quant à elle le 5 juin prochain.