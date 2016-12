Goupix, le pokémon trop chou en version peluche

Malina Toys a sorti une version en peluche de Goupix. Ce produit a été entièrement réalisé à la main et les artisans ont utilisé plusieurs matières premières comme l’argile, une fausse fourrure, une armature de fil ainsi que du vernis. Basée en Russie, cette enseigne s’est spécialisée dans les produits faits main. Elle propose plusieurs reproductions d’animaux et reçoit aussi des commandes personnalisées.

Goupix, un pokémon de première génération

Goupix fat partie des pokémons de première génération. Cette dénomination sert à désigner les pokémon qui figuraient dans les jeux Pocket Monsters lancés en 1996. Appartenant à la catégorie « Type Feu », Goupix est un petit renard qui peut évoluer en Feunard. D’ailleurs, les caractéristiques de l’animal s’étoffent au fil de l’évolution du jeu. Ainsi, dans Pokémon Soleil et Lune, le dernier volet disponible depuis le mois de novembre dernier, il est devenu le Goupix d’Alola et se distingue par sa robe blanche. Ses attaques reposent sur deux principaux talents, la « torche » et la « sécheresse ».

Ces derniers temps ont été particulièrement riches pour Nintendo et Niantic. Outre la sortie de Pokémon Soleil et Lune, ils ont lancé de nouvelles créatures au sein de Pokémon Go. Par ailleurs, du 12 au 29 décembre, Pikachu aura un bonnet du père Noël sur la tête. Enfin, la sortie de l’application compagnon dédiée à l’Apple Watch serait imminente.