Gremlins 3 : il ne s'agira pas d'un reboot, mais bien d'une suite

Interrogé par Bleeding Cool, l'acteur Zach Galligan a répondu à quelques questions concernant un nouveau film Gremlins. Et contre toutes attentes, il a fait quelques révélations très intéressantes sur l'avancée du projet.



Zach Galligan, c'est l'acteur principal de Gremlins 1 et Gremlins 2, celui qui tenait le rôle de Billy. Lors d'un entretien accordé au site Bleeding Cool, l'homme a abordé le cas d'un nouvel opus consacré aux Gremlins. Le cas, car le film avait été annoncé par la Warner Bros en 2013 et devait être confié à la société de Steven Spielberg, Amblin. Mais Gremlins 3 ne semble pas avoir été abandonné, et Zach Galligan vient de préciser qu'il ne s'agira pas d'un reboot, mais bel et bien d'une suite. L'acteur nous apprend également que le film sera produit par Steven Spielberg et Warner Bros. Et au scénario, on trouvera l'auteur du premier volet, Chris Columbus lui-même, ainsi que Carl Ellsworth (Red Eye : Sous haute pression, La Dernière Maison sur la gauche, L’Aube rouge).



Selon l'acteur, l'action se situera de nos jours. Si l'on devrait y retrouver les anciens personnages, de nouvelles têtes devraient également faire leur entrée. L'acteur fait d'ailleurs un parallèle avec Star Wars Le Réveil de la Force, qui mélange lui aussi anciens et nouveaux acteurs. Aucune date de sortie du film n'a pour l'instant été annoncée. Rappelons que Gremlins date de 1984 et que sa suite, Gremlins 2 La Nouvelle Génération, remonte à 1990. Près de trente ans s'écouleront donc entre les deux volets, de quoi donner de nombreuses idées aux scénaristes sur l'évolution des petits monstres.



>> Les 20 plus grands films de SF