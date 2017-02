GTA IV est maintenant jouable sur Xbox One

Le jeu d’action aventure GTA IV ainsi que ses extensions The Ballad of Gay Tony et The Lost and Damned viennent rallonger la liste des jeux Xbox 360 compatibles avec la console Xbox One. Les joueurs pourront donc retrouver le vétéran de guerre Niko Bellic pour de nouvelles aventures. Tous les types de support sont concernés. Avec la version physique du jeu, il faut insérer le disque dans la console et attendre le chargement puisque l’appareil télécharge le jeu dans le disque dur. Pour les titres numériques, il faut consulter la section « prêt à installer » où s’affichent les jeux concernés par la rétrocompatibilité.

Le graphisme reste fidèle à la version de 2008, mais le jeu devient un peu plus fluide sur Xbox One grâce à un supplément de 5 à 8 images par secondes. Le titre arrive même à 40 images par seconde dans certains cas. Si certains doivent commencer à zéros, ceux qui ont sauvegardé les parties à l’aide de la fonctionnalité Cloud Saved Games auront une longueur d’avance.

GTA IV a été un grand succès sur Xbox 360 et PS3 avec plus de 25 millions de jeux écoulés. Ce succès lui a valu de rejoindre le cercle fermé des jeux Xbox 360 compatible sur Xbox One où Prince of Persia et Assassin’s Creed trônent depuis longtemps.