Des hackers affirment avoir cracké la clé de chiffrement des Blu-Ray 4K

Le piratage de films en haute définition pourrait connaître un nouveau tournant, alors qu’une équipe de hackers affirme être désormais capable de créer des copies de disques Blu-Ray 4K. Jusqu’à maintenant, ces films étaient protégés par une clé de chiffrement réputée inviolable. Pourtant, le tracker russe UltraHDclub affirme être en possession du « premier disque Blu-Ray Ultra HD sur le Net », et pas pour n’importe quel film, puisqu’il s’agit des Schtroumpfs 2.

UltraHDclub est un tracker BitTorrent, c’est à dire un serveur qui centralise les fichiers BitTorrent à utiliser pour être mis en relation avec d’autres utilisateurs et procéder à l’échange de fichiers, basé en Russie. Il se dédie principalement à la diffusion de films piratés en très haute définition, principalement en 4K. Cependant, il se heurtait comme tous les autres à une limitation technique de taille : la clé de chiffrement AACS 2.0 (pour Advanced Access Content System), qui empêchait de copier le contenu d’un disque sur un ordinateur pour le diffuser ensuite. Ainsi, la majorité des films diffusés en 4K sur les réseaux pirates l’étaient au moyen d’outils de capture, ce qui signifie une certaine perte de qualité.

Le tracker UltraHDclub diffuse donc, depuis cette semaine, un téléchargement sobrement nommé « The Smurfs 2 (2013) 2160p UHD Blu-ray HEVC Atmos 7.1-THRONE », et qui pèse la bagatelle de 53,3 Go. On ne saura jamais ce qui a poussé un pirate à démontrer ses prouesses techniques sur ce film plutôt qu’un autre, mais le site TorrentFreak s’est intéressé à ce fichier, et a tenté d’en déterminer l’authenticité. Il en a conclu qu’il semble bien s’agir d’une copie du disque original, mais affirme qu’il n’existe pour l’instant pas de preuve concrète indiquant que la clé de chiffrement AACS 2.0 a bien été crackée. Si c’était le cas, tous les films actuellement disponibles en Blu-Ray 4K et protégés par cette clé, notamment les productions de Disney, Sony et Warner Bros, pourraient être alors piratés et diffusés.