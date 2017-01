Ces hackers ont réussi à verrouiller un hôtel tout entier

Il existe de plus en plus d’objets connectés à l’Internet et malgré l'amélioration des systèmes de sécurité certains pirates se font un malin plaisir de trouver encore des failles. Cette fois, c’est le système de verrouillage d’un hôtel 4 étoiles en Autriche qui a été pris pour cible par les cybercriminels.

Le Seehotel Jaegerwirt en Autriche a été frappé par plusieurs cyberattaques, mais le cauchemar pour les gestionnaires de l'hôtel a commencé quand les hackers sont entrés dans le système gérant les clés électroniques. L'hôtel n'en a pas pu créer de nouvelles clés, et il a dû payer à peu près l'équivalent de 1 600$ en bitcoin pour que les pirates informatiques cessent leur méfait.

Une rançon de 1600$ en bitcoin

« L’hôtel a affiché complet avec 180 réservations, nous n’avons pas eu d’autre choix. Ni la police, ni l’assurance, vous aide dans ce cas » explique Christoph Brandstaetter, le directeur général de l'hôtel. Les clients n’étaient pas piégés à l’intérieur de leurs chambres puisque les clés électroniques d’avant le piratage étaient toujours fonctionnelles. Seulement, la direction ne pouvait plus en créer de nouvelles et a dû céder au chantage des criminels.

Après cette histoire, le directeur général de l’hôtel a pris une décision radicale. « Nous prévoyons de rénover le bâtiment pour rétablir les anciennes serrures utilisant des clés réelles. Tout comme il y a 111 ans à l'époque de nos grands-pères ».

