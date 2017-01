Star Wars : le film sur Han Solo repoussé à décembre 2018 ?

La sortie du film dédié à Han Solo aurait été repoussée. Initialement prévu pour mai 2018, il ne verrait les salles obscures qu’en décembre 2018, rapporte Making Star Wars.

Bien que mai soit le mois privilégié de la saga Star Wars (May the 4th be with you), Disney et Lucasfilm ont bien compris que les fêtes de fin d’année sont plus propices à remplir les cinémas. Aussi, c’est désormais à un rythme d’un épisode par an que l’on suit les épopées des héros de Star Wars.

>>> Lire : Star Wars : Episode VIII : Carrie Fisher avait déjà tourné ses scènes

Ayant eu droit à un spin-off avec Rogue One en 2016, les fans de la saga auront le plaisir de découvrir Star Wars VIII en fin d’année 2017. Le spin-off sur Han Solo arriverait donc quant à lui en décembre 2018. « Nos sources dans l’industrie du cinéma ont le 13 décembre 2018 comme date de sortie de Star Wars : Han Solo », écrit ainsi Making Star Wars.

>>> Lire : Rogue One A Star Wars Story : la Geek Critique (spoiler : on a adoré !)