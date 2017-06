Google propose un hand spinner virtuel sur son moteur de recherche

Décidément, la tendance ne s’arrête pas de tourner. Pour surfer sur la vague des hand spinners, Google a développé un petit outil sur la version américaine de son moteur de recherche.

Depuis quelques jours, en tapant « Spinner » sur Google, les utilisateurs ayant activé la recherche en anglais peuvent découvrir un petit outil en HTML5 qui permet de faire tourner un hand spinner. Simpliste, l’outil permet simplement de le faire tourner en appuyer sur « Spin », sachant qu’il va de plus en plus vite à mesure des clics, produisant même des effets d’optique similaires à celui d’un véritable hand spinner.

Il est également possible d’appuyer sur un sélecteur pour afficher non plus un hand spinner, mais une roue de loterie. Il est possible de la configurer en affichant de deux à vingt nombres. Un outil qui peut s’avérer pratique pour un tirage au sort ou générer un chiffre aléatoire. Là aussi, la roue va de plus en plus vite en cliquant sur « spin ».

Pour activer le spinner virtuel de Google, il faut cependant bénéficier de la recherche en anglais. Pour cela, cliquez sur « paramètres », puis « langues » et sélectionnez « English » en langue principale comme dans les résultats de recherche.