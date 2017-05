Top des hand spinner les plus geeks du moment

Toupie, yoyo, élastiques, ces jouets passés de mode ont une relève assurée avec le hand spinner, nouvelle coqueluche des cours de récréation, mais pas que.



Conçu pour aider à la concentration et évacuer le stress, il sert aujourd’hui à occuper les mains, mais aussi à jouer en faisant des figures avec.



Avec une forme à plusieurs branches, il est équipé de roulements à bille sur chacune d’elles. L’objectif est simplement de le faire tourner sur lui-même. Entraîné par ses billes, il poursuit alors sa course pendant une minute la plupart du temps et jusqu’à deux minutes sur les modèles les plus évolués.



Un passe-temps qui rencontre un franc-succès puisque de nombreux magasins sont en rupture de stock. À terme, la presse américaine estime que 500 millions de hand spinner seront écoulés dans le monde. La recette de cette réussite : des prix bas puisque le concept n’est protégé par aucun brevet. Enfin, disons plutôt qu’il n’est plus protégé.



Jusqu’en 2005, il en existait un détenu par la créatrice du hand spinner, Catherine Hettinger. Celle-ci n’ayant pas trouvé de fabricant de jouets prêt à commercialiser son invention, elle abandonna ses droits, les 400 $ réclamés pour le renouvellement étant une somme trop importante pour elle.



Cette absence de brevet permet de voir fleurir des hand spinner de toutes les formes et de toutes les couleurs. Certains revêtent même les attributs de super-héros bien connus. De quoi faire une petite sélection orientée pour nous les geeks.