Le Honor 8 Lite lancé en amont du MWC

Alors que certaines entreprises attendent le Mobile World Congress (MWC) pour faire la promotion de leurs nouveaux produits, Huawei a préféré prendre de l’avance à quelques semaines de l’évènement mondial de Barcelone qui se tiendra le 27 février au 2 mars 2017. Le géant chinois a dévoilé son smartphone milieu de gamme Honor 8 Lite, une version allégée de son prédécesseur, le Honor 8.

La nouveauté d’Huawei fait preuve d’élégance en adoptant le design fait de verre et de métal de la précédente version. Mais contrairement au Honor 8, ce smartphone est plus léger et plus large. Néanmoins, il conservera le capteur d'empreintes digitales.

Honor 8 Lite devrait avoir des performances décentes pour un smartphone milieu de gamme. Il embarquera un processeur octa-core Kirin 655 et 3 Go de RAM alors que son prédécesseur bénéficiait de Kirin 950 et 4 Go de RAM. Mais ce modèle marque un point en utilisant Android 7.0 Nougat.

L’écran de 5,2-pouces Full-HD (1.080 x 1.920) est recouvert par un verre incurvé 2.5D. L'Honor 8 Lite sera livré avec un appareil photo 12 mégapixels arrière, et une caméra frontale 8 mégapixels. Huawei commencera la commercialisation de l’Honor 8 Lite en Finlande le 17 février prochain au prix de 269 €. Mais les autres dates de sorties n’ont pas encore été annoncées.

