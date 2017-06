HBO, Netflix et les autres s'unissent contre le piratage

Les géants de l’industrie du divertissement américaine comme HBO, Netflix ou NBCUniversal ont formé une alliance pour lutter contre le piratage : l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Ce sont au total, 30 entreprises, qui œuvreront de concert afin de limiter le téléchargement de contenu illégal.

Les membres partageront leurs ressources et travailleront en étroite collaboration avec les autorités compétentes afin d’atteindre ces objectifs. L’ACE étend également la coopération au MPAA qui défend les intérêts des six plus grands studios hollywoodiens des États-Unis. En outre, l’alliance opérera en Europe en recherchant des partenariats ou des accords avec des entreprises afin de réduire le piratage à grande échelle. Ces mesures seront renforcées par les efforts individuels des membres.

L’ACE devrait gagner en importance face à des organismes bien établis comme le MPAA ou la RIAA qui défend les intérêts de l’industrie du disque américain. En effet, ces deux associations ont récemment affiché leurs limites en présentant les résultats d’un ensemble de mesures qui se sont révélés inefficaces. Il n’est pas ainsi surprenant que l’ACE compte Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Sony Pictures Entertainment ou encore Canal + Groupe, en ses rangs.

