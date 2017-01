The Headphone : les écouteurs Bragi enfin disponibles

Bragi l’a annoncé hier, ses nouveaux écouteurs sont officiellement disponibles. Simplement baptisés The Headphone, les écouteurs sont enfin prêts à être livrés. Le lancement des écouteurs avait été remis à plus tard à plusieurs reprises déjà. En effet, initialement annoncés pour la mi-décembre, ils ont été repoussés une première fois. A cette occasion, Bragi s'était fendu d'une carte de vœux à ses utilisateurs pour s’excuser.

The Headphone sont des écouteurs intras sans fil qui fonctionnent via une connexion Bluetooth, une alternative aux AirPods d'Apple en somme. Le design du Headphone est très similaire à son prédécesseur, The Dash. The Headphone est cependant vendu à un prix moins élevé. La société a réussi à proposer un prix plus accessible en réduisant ses coûts.

Ainsi, The Headphone est une version simplifiée de The Dash. Bragi a supprimé toutes les fonctionnalités telles que le suivi d’activité ou la mémoire embarquée. Toutefois, The Headphone reste capable de répondre à des appels. De plus, son autonomie a été améliorée : 6 heures. Les écouteurs The Headphone sont disponibles dès maintenant sur le site web officiel de Bragi pour 169 euros.

