[CES] Helia Smart Led : l’ampoule qui prend soin de votre sommeil

Les ampoules Helia améliorent la qualité du sommeil. Grâce à des substrats en nitrure de gallium, elles émettent peu de lumière dans le spectre bleu et cette caractéristique favorise le repos du cerveau.

Des ampoules plus intelligentes que les autres



Après leur installation, les ampoules identifient le lever et le coucher du soleil et adaptent leur comportement en conséquence. Le matin, la lumière sera plus fraîche et elle deviendra plus chaude durant la soirée. Le propriétaire peut aussi intégrer des modules SNAP qui détecteront la présence d’une personne et allumeront (ou éteindront) les appareils en conséquence.



Ces modules sont programmables depuis un smartphone. Elles analysent les habitudes des habitants et adaptent l’intensité de la lumière en fonction de ce paramètre. Par exemple, une faible luminosité suffira à quelqu’un qui se lève la nuit pour aller à la salle de bain. Le fabricant de ces ampoules, Soraa, espère aussi que de nouveaux modules seront bientôt disponibles.



Les Helia seront disponibles au printemps, une ampoule coûtera 49 $ et le module SNAP sera proposé à 30 $. Ces appareils utilisent le Bluetooth pour se connecter avec un téléphone. Si on souhaite les contrôler à distance, l’accessoire Cloud Connect est nécessaire et son prix est de 49 $. On peut aussi les commander avec Alexa et IFTTT.



>>> Lire aussi : Ampoules connectées : quelle est la meilleure ?