Hellboy : Guillermo del Toro tease un troisième film

Alors que le dernier volet de la saga Hellboy date de près de 10 ans, le réalisateur Guillermo del Toro a laissé entendre qu’il pourrait réaliser un troisième opus.

C’est peu dire que Hellboy 3 fait parler de lui. En 2014 déjà, le comédien Jeffrey Tambor (Tom Manning) a laissé entendre que la production du film était en cours, avec des « discussions » au sujet d’un troisième volet. Ce jeudi, c’était au tour du réalisateur de la saga, Guillermo del Toro (Pacific Rim, Crimson Peak, Le Labyrinthe de Pan), de laisser entendre aux internautes qu’un troisième film pourrait être produit.

Il a en effet demandé sur Twitter si ses abonnés étaient partant pour un troisième film, exigeant au moins 100 000 votes sur un sondage créé via le réseau social. À l’heure de la publication de cet article, il a reçu plus de 130 000 votes, dont 68 % de « Oui, bordel » et 32 % de « Oui ». Bien évidemment, le réalisateur n’a pas laissé de choix pour les internautes qui ne souhaitaient pas le retour de la franchise au cinéma.

À la suite de ce sondage, Guillermo del Toro a annoncé avoir discuté avec Ron Pearlman, l’acteur principal des premiers films, qui serait « partant pour une discussion ». Il a par ailleurs déclaré qu’il contacterait prochainement Mike Mignola, l’auteur des comics d’origine, et tiendrait les internautes au courant. Il y a cependant peu de doute que le film soit en bonne voie. On imagine en effet mal le réalisateur prendre seul ce genre d’initiative, quitte à décevoir le public, sans l’accord préalable du studio Universal, sans qui le film ne pourrait se faire.

Pour rappel, la saga Hellboy est adaptée des comics de Mike Mignola et suit les aventures de Hellboy, le fils du diable. Adopté par les humains à sa naissance, il va aider le Bureau de la recherche et de la défense contre le paranormal à lutter contre des démons venus des enfers.