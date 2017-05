Hellboy revient au cinéma, mais c'est un reboot

Hellboy revient sur grand écran, a annoncé sur Facebook Mike Mignola, créateur du comic book. En revanche, il ne s’agira pas d’un troisième volet, mais d’un reboot de l’aventure sous-titré Rise of the Blood Queen.

Neuf ans se sont écoulés depuis la sortie d’Hellboy 2. Aux manettes, on trouvait alors Guillermo del Toro, également réalisateur du premier film. Il cède aujourd’hui sa place à Neil Marshall, connu pour The Descent ou encore Dog Soldiers et qui a récemment oeuvré sur un épisode de la série Westworld.

>>> Hellboy 3 : Guillermo del Toro enterre le projet

Le casting bouge également. Ainsi, Ron Perlman n’endossera pas le costume du superhéros rougi. Il sera remplacé par David Harbour que l’on a pu croiser dans le rôle du shérif de Stranger Things, l’une des séries évènement de 2016 sur Netflix.



Ce nouveau Hellboy sera classé R aux États-Unis, soit interdit aux mineurs non accompagnés. Un choix qui tranche avec la saga de Guillermo del Toro qui n’avait écopé que d’une interdiction aux mineurs de moins de 13 ans. On peut donc s’attendre à des scènes crues et de la violence à tour de bras. Une recette qui fait succès, comme on a pu le voir avec Deadpool ou Logan.



Aucune date de sortie n’a été annoncée. Mike Mignola ajoute simplement que le scénario est en cours d’écriture.