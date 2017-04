Heroes of the Storm offre 20 héros pour fêter sa version 2.0

A l’occasion de la sortie de la version 2.0 d’Heroes of the Storm, Blizzard offrira, du 25 avril au 22 mai, 20 héros aux joueurs qui se connecteront au jeu après la mise à jour.

Contrairement à certains MOBA comme DOTA 2, les personnages de Heroes of the Storm sont payants. Ils peuvent être achetés aussi bien en gagnant des crédits pendant les parties ou avec de l’argent réel. Il est également possible d’essayer des héros, avec 14 personnages jouables gratuitement chaque semaine. Cependant, pour les joueurs débutants souhaitant se lancer dans le jeu, le total des 64 personnages, issus des univers de Warcraft, Starcraft, Diablo ou Overwatch, peut être particulièrement contraignant à débloquer.

Afin de pousser de nouveaux joueurs à découvrir Heroes of the Storm et pour célébrer la version 2.0 du jeu, lancée le 25 avril, Blizzard a donc décidé d’offrir 20 héros pour les joueurs, de façon définitive. Du 25 avril au 22 mai, les joueurs se connectant se verront ainsi offrir des gemmes leur permettant d’acheter un « super pack » de 20 héros. Quatre super packs sont ainsi prévus, en fonction des caractéristiques des personnages : assassins, polyvalent, soutiens et spécialistes, et guerriers.

Outre ces vingt héros offerts, la version 2.0 de Heroes of the Storm permettra aux joueurs de découvrir quelques nouvelles fonctionnalités comme un système de progression refondu, une nouvelle carte basée sur Hanamura, issue d’Overwatch, des coffres de récompense pour les joueurs avec des skins ou des nouveaux héros, ainsi qu’un nouveau personnage jouable, Genji d’Overwatch.