Le Splash Drone 3 a un nouveau terrain de jeu : la mer

Si le dernier né de Robosea peut plonger jusqu’à 60 mètres de profondeur, ce drone de l’entreprise SwellPro, baptisé Splash Drone 3, dispose des atouts d’un modèle classique, mais en étant étanche de surcroit. Ces caractéristiques lui permettant de s’aventurer plus facilement à la surface de l’eau, sans craindre les courts-circuits.

Le Splash Drone 3 est le fruit de deux années de recherche et d’améliorations à partir du modèle originale Splash Drone. En plus de son étanchéité, une attention particulière a été portée sur le design de l’appareil et de la télécommande. Les moteurs des hélices deviennent plus puissants et le contrôleur de vol a été révisé. Une caméra 4K a été spécialement conçue pour permettre de filmer sous l’eau. Il suffit de se poser sur l'eau pour que la caméra enregistre des vidéos 4K ou bien qu'elle prenne des photos de 14 mégapixels en milieu marin.

Ce drone des mers se décline en deux versions : Auto et Fisherman. Attendue en août, la première peut être contrôlée par l’intermédiaire d’une application mobile et proposée à 1399 $. La seconde est capable de transporter des objets de 1,13 kg et de les larguer à distance. Elle arrivera en juillet pour un prix fixé à 1399 $ si la campagne Kickstarter aboutit.

