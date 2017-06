L’hexacopter de Voliro effectue des acrobaties impressionnantes

Voliro

Les drones sont toujours à la fête. Il y a quelques jours on apprenait que la Drone Racing League allait revenir à la télévision sur la chaîne de sport américaine ESPN. Cette semaine, c’est l’entreprise Voliro qui vient de dévoiler son un nouveau drone expérimental qui réussit à rester stable même dans des positions obliques.



Cet hexacopter expérimental a été conçu par une équipe de 11 étudiants suisses. Tous les paramètres de performances et de directions sont contrôlés directement à partir d’un ordinateur. Ce qui distingue ce drone des autres appareils réside dans le fait que ses rotors peuvent s’orienter à 180°, ce qui permet à l’engin de se retourner sur lui-même sans perte d’équilibre dans les airs.



La vidéo embarquée montre bien la sensibilité des hélices qui s’exécutent rapidement pour assurer la meilleure stabilité possible au drone. Voliro affirme même qu’à terme son appareil devrait être équipé d’une sphère centrale qui lui permettra de se déplacer également au sol. L’entreprise n’a pour le moment pas indiqué si ce drone sera plus tard commercialisé pour le grand public mais il reste cependant intéressant de voir ce qu'il est capable de faire en vol.