Alors que la fin d’année approche à grands pas, il est temps d’en tirer le bilan. Après avoir brossé le portrait des plus gros échecs qu’a essuyés l’industrie high-tech en 2016, voici que l’on s’attarde à des considérations plus joyeuses, celles des succès de ce même marché. Meilleurs smartphones, prouesses technologiques, séries TV inattendues et même des jeux vidéo, on vous dit tout sur ce qu’il ne fallait pas rater cette année.

>>> Le top high-tech de 2016