L'histoire secrète de l'iPhone racontée dans un livre

L’iPhone fête son dixième anniversaire le 27 juin prochain. L’occasion pour l’écrivain Brian Merchant de dévoiler son livre intitulé, « L’histoire secrète de l’iPhone ». L’ouvrage revient sur la genèse du smartphone qui a donné une nouvelle orientation au développement d’Apple.

En effet, ce journaliste de formation a regroupé de nombreux témoignages pour mieux découvrir les origines du téléphone. Attendu pour le 22 juin, le livre s’est déjà dévoilé en quelques extraits sur le site The Verge. On apprend notamment que Steve Jobs était réticent à l’idée de construire un smartphone. C’est finalement un certain Mike Bell, employé de la firme depuis quinze ans, qui a fini par le convaincre avec un courrier électronique daté du 7 novembre 2004. « Nous devrions prendre l’un de ceux-ci, y mettre un logiciel d’Apple et faire notre propre téléphone au lieu de mettre nos affaires sur les téléphones d’autres personnes », écrivait le salarié, en référence à l’iPod et au partenariat d’Apple avec Motorola à l'époque.

Selon le livre, Philip Schiller, chef de marketing d'Apple, avait alors fait pression pour avoir un téléphone avec un clavier physique avant de se rétracter. L’homme s’est défendu sur Twitter affirmant qu’il s’agit de fausses informations. Un tweet suivi par une explication de Brian Merchant qui campe sur sa position : « il s'agit d'une citation exacte d'une interview enregistrée, que j'ai menée moi-même. Je confirme à 100% ces propos. »

