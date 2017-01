Hack en vrai : le célèbre panneau Hollywood rebaptisé en Hollyweed

Dans la nuit du réveillon, le signe iconique “Hollywood” est devenu “Hollyweed”. En effet, un petit farceur s’est amusé à changer deux des lettres du fameux panneau surplombant le mont Lee dans la nuit du 31 au 1er. Les caméras de surveillance ont capturé des images d’un homme vêtu de noir vers 3 heures du matin, le Sergent Robert Payan, affirme dans une interview, que la police pense qu’il s’agit probablement du suspect, ayant escaladé les différentes clôtures pour ensuite “vandaliser” le site.



Les “o” auraient été “ouverts” en cachant une partie de ses derniers grâce à des draps noirs et une bâche blanche aurait été posée en leur centre afin de construire une ligne créant ainsi un “e”.

Hollywood Sign Changed to HOLLYWEED in New Year Prank (VIDEO)

Il s’agit probablement d’une réaction en réponse au vote positif de la proposition du 8 novembre dernier légalisant l’usage récréatif du cannabis pour les plus de 21 ans dans l’État de Californie. C’est la deuxième fois que Hollywood est changé en Hollyweed, la première était en 1976 après l’obtention d’une loi de dépénalisation du cannabis, la farce avait été réalisée par un étudiant du nom de Danny Finegood. Peut-être a-t-il directement inspiré le plaisantin du 1er janvier 2017.



En attendant, les habitants du coin ont eu la surprise de voir, au réveil, un grand HOLLYWEED sur les lettres blanches leur faisant face. Cela a vraisemblablement beaucoup amusé le rappeur Snoop Dog qui a partagé dans la matinée un tweet: "#hollyweed - that's were I get my mail. #merryjane." Le site a bien entendu été par la suite restauré pour retrouver son nom d’origine.