[Promo] La barre de son incurvée Samsung HW-MS6501 à 323 €

Cette barre de son haut de gamme Samsung est proposée par Ubaldi à 473 € (avec le code 10UBA2117). Moins 150 € remboursés par Samsung jusqu'au 23 juillet, elle ne revient en définitive qu'à 323 €.



La HW-MS6501 est une excellente barre de son. Il s'agit de la version incurvée de la HW-MS651. Ces deux barres sont argentées (les versions noires sont respectivement les HW-MS6500 et HW-MS650). Elle a l'originalité d'intégrer pas moins de neuf haut-parleurs, répartis sur trois canaux : gauche, droite et voix centrale pour les voix. Il s'agit donc d'un modèle 3.0. Ou plutôt 3.1 car Samsung affirme pouvoir recréer des basses efficaces sans caisson, grâce à sa technologie Distorsion Cancelling.



Dans les faits, les résultats sont impressionnants. Les basses sont bien présentes et ne masquent pas trop les médiums ou les aigus. La qualité audio globale est donc de premier ordre, aussi bien pour regarder des films que pour écouter de la musique. La voix centrale permet de toujours bien entendre les dialogues, même quand l'action est à son comble et que les explosions ou les moteurs se déchaînent.



La barre de son est compatible Bluetooth et Wi-Fi. Elle peut donc jouer la musique lue sur un smartphone et se connecter à votre réseau local afin de former un ensemble encore plus performant, de type 5.1 par exemple, en l'associant avec d'autres enceintes Samsung multiroom. La HW-MS6501 est équipée d'une entrée HDMI, d'une sortie compatible ARC, et d'une entrée numérique optique.





