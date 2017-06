Apple HomePod : plus qu'une enceinte, un assistant personnel

Des rumeurs avaient annoncé qu’Apple préparait une enceinte intelligente. C’est donc sans surprise qu’hier, lors de la keynote, Apple a présenté le Siri Speaker baptisé HomePod. D’après le géant américain, le haut-parleur connecté serait l’équivalent de l’iPod pour la musique intérieure. Le HomePod peut en effet accéder aux 40 millions de titres disponibles sur Apple Music. De plus, malgré la compacité de son enceinte, Apple a mis en avant la qualité du son et de la musique. Mais le HomePod fait bien plus que de diffuser de la musique...

Grâce à l’intégration de Siri, le HomePod est un véritable assistant personnel qui répond votre voix grâce à ses 6 micros. Pour activer la commande vocale, il suffira de dire à haute voix « Hey Siri » suivi de votre requête. L’utilisateur peut envoyer des messages à ses contacts via iMessages, recevoir des notifications en ce qui concerne la météo et l’actualité. Il pourra également contrôler ses autres objets connectés depuis l’assistant.

HomePod fait moins de 20 cm de haut et est équipé du processeur A8. Il possède des capteurs qui lui permettent d’adapter le son à la taille de la pièce. HomePod sera disponible en décembre prochain aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni pour un prix de vente de 349$. Son lancement en France est prévu pour 2018.



