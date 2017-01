Honor 8 : la mise à jour Android Nougat pour aujourd’hui ?

En décembre dernier, Honor avait annoncé deux mois d’attente pour la mise à jour Android 7.0 sur son smartphone. Il n’aura pas fallu attendre aussi longtemps puisqu’Android Nougat arriverait dès aujourd’hui sur Honor 8.

Honor aurait annoncé au Japon qu’ Android Nougat serait déployé dès le 16 janvier sur le smartphone Honor 8. Personne ne s’attendait à cette annonce puisque l’on ne prévoyait pas l’arrivée du nouveau système d’exploitation avant le mois de février.

Cette nouvelle mise à jour ferait au total 1,97 Go et déploierait également la nouvelle mise à niveau EMUI 5.0. Depuis quelques semaines, la version bêta est néanmoins déjà disponible, mais uniquement pour quelques utilisateurs.



S’il n’y a pas eu de communication officielle concernant cette mise à jour, la mise à jour peut bien se déployer dans la journée. Dans le cas contraire, il faudra se montrer patient et attendre le mois prochain.



