House of Cards : Frank Underwood revient le 30 mai

Si Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis vendredi dernier, Netflix en a profité pour nous rappeler que l'Amérique compte un autre président très populaire, mais fictif quant à lui. Frank Underwood, incarné par Kevin Spacey, sera de retour dans quelques mois et se paie en attendant un petit teaser.



C'est le 30 mai 2017 que la saison 5 d'House of Cards sera diffusée sur Netflix. Comme à l'accoutumée, la saison sera disponible dans son intégralité à la fois aux États-Unis, mais également un peu partout dans le monde. La France ne devrait donc pas être oubliée. Le teaser diffusé par Netflix ne nous montre rien, si ce n'est le drapeau américain et la date de diffusion de la nouvelle saison. En guise de fond sonore, nous avons droit au serment d'allégeance au drapeau des États-Unis. Si ce teaser très solennel n'est pas sans évoquer la récente élection de Donald Trump à la présidence, rappelons néanmoins qu'il ne s'agit pas du serment récité par le président le jour de son investiture. Celui-ci jure en réalité fidélité à la Constitution des États-Unis.

House of Cards : la saison est 5 prévue pour le 30 mai 2017.



Quoi qu'il en soit, il va falloir patienter encore quatre mois avant de revoir Frank Underwood sur le petit écran. D'ici là, Netflix aura diffusé d'autres saisons de ses séries à succès comme Sense8 (5 mai) ou les très attendues premières saisons de Riverdale (27 janvier) et Iron Fist (17 mars).



Nouveautés Netflix en janvier : Orphelins Baudelaire, Halo Legends, iBoy...