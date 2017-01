Le drone Hover Camera sait maintenant vous suivre à la trace

2016 a été une année pleine pour le marché des drones, car de plus en plus de modèles sont apparus et leur prix a considérablement baissé. Un tel succès qui a obligé, en France, à établir une réglementation stricte sur leur utilisation afin d’éviter les accidents. On vous a déjà parlé du Hover Camera, le drone qui vous suit et vous filme partout. Une sorte d’animal de compagnie. Le voici encore plus intelligent.



Désormais, vous n’aurez plus besoin de constamment avoir sous la main votre smartphone ou votre tablette pour utiliser l'appareil. La plupart des drones nécessitent l’assistance de votre smartphone pour fonctionner correctement et les contrôler. Là c’est fini ! À la première utilisation du Hover Camera, il vous suffira de lancer l’application sur votre smartphone et identifier votre visage, et c’est à peu près tout. Ensuite, quand vous utiliserez le Hover Camera, dès qu’il se mettra en vol stabilisé, il tournera sur lui-même jusqu’à ce qu’il puisse vous reconnaître et n’aura alors comme seul objectif que de vous suivre partout où vous irez.

Hover Camera Passport - Self-Flying Camera On Sale Now



Encore mieux, dès qu’il vous viendra l’envie de vous prendre en selfie, seul ou avec vos amis, il vous suffira de lever le bras et la LED avant clignotera. Vous aurez alors 3 secondes pour vous préparer avant que le selfie soit pris par le Hover Camera.



La seule limite que l’on peut trouver au Hover Camera est l’autonomie de sa batterie. Comme pour la plupart des « drones de poche », celle-ci n’est que de 10 minutes environ (avec un temps de charge de 40 minutes). Pour 10 minutes d’enregistrement et pour prendre des selfies, il faudra donc choisir le bon moment et le bon endroit pour ne rien manquer et prendre les meilleures vidéos possible.