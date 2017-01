Le père de l'hoverboard revient avec un nouveau produit

L’hoverboard n’est peut-être plus d’actualité, mais cela n’a pas empêché son inventeur Shane Chen de revenir à la charge avec un nouveau gadget. L’homme fort d’Inventist, la compagnie à l’origine de Solowheel et d’Hovertrax, a dévoilé une invention appelée Solowheel Iota sur Kickstarter.

Le successeur de l’hoverboard

Solowheel Iota est un croisement entre deux gadgets phares de Chen. L’utilisateur se tient debout sur les pédales avec les roues et les moteurs entre ses pieds, un peu comme le Solowheel. Mais le boîtier central comporte deux roues faisant penser à deux moitiés d’un hoverboard collées à leurs extrémités opposées.

L’engin peut atteindre les 12 km/h et il faut compter 40 minutes pour le recharger. Par ailleurs, il devrait être facilement transportable et peu encombrant. En effet, les pédales se replient et il y a une poignée sur le dessus du prototype qui ne pèse que 3,5 kg.

Shane Chen entend ainsi réussir là où le hoverboard a échoué. L’Iota a le mérite d’être discret et son constructeur a précisé ses nombreux cas d’utilisation sur Kickstarter. D’après Inventist, la livraison des premières unités commencera en septembre pour le prix de 600 $.

