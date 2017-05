HP annonce un Envy 13 plein de promesses

HP présente sa mise à jour pour son ordinateur portable Envy 13. L’appareil se présente comme le concurrent direct du Dell XPS 13 par ses configurations et son design.

Cet ultrabook de 1,23 kg présente un écran de 13,3 pouces IPS avec un angle de vision de 178 degrés. Le cadre autour de l’affichage a considérablement diminué et offre un design épuré. Si le Dell XPS 13 a fait une erreur avec l’emplacement de la webcam, le HP Envy 13 reste dans la bonne tonalité en optant pour une configuration plus classique. Le design du clavier favorise également un confort de frappe grâce à un espacement plus poussé des touches dont la course est de 1,3 mm. La connectique, regroupe deux ports USB Type-C, un port miniDisplay, un lecteur microSD, 2 ports USB 3.1 et une prise casque / microphone. Cependant, les ports USB-C sont incompatibles avec la spécification Thunderbolt 3.

Le HP Envy 13 se décline en plusieurs versions qui diffèrent par le processeur, le coloris et le type d'écran (Full HD ou Ultra HD). Dans tous les cas, l’appareil portable est équipé d’un Core i d'Intel de 7ème génération. Si la mémoire vive est de 8 Go, le disque SSD se limite à 128 Go. Cet ordinateur portable d’une autonomie de 10,5 heures sera disponible en juin à 900€ environ.

