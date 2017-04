Le HTC One X10 aura-t-il une batterie plus grosse que les autres ?

Après un U Ultra plutôt décevant sorti en début d’année, HTC s’apprêterait à lancer un nouveau smartphone, reprenant cette fois la gamme One. Ce mercredi, le journaliste Evan Blass a ainsi publié une première photo du HTC One X10.

L’an dernier, HTC sortait le HTC 10, un smartphone qui reprenait les codes de design et de fonctionnalités de la gamme One de HTC. Si le fabricant taïwanais a semblé mettre fin à cette gamme en présentant, début 2017, ses nouveaux U Ultra et U Play, il semblerait que la gamme One soit finalement de retour.



Ce mercredi, le journaliste Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme de @evleaks, a dévoilé sur Twitter une photo de ce qui semble être le prochain HTC One X10. Sur cette photo, qui semble provenir directement du constructeur, on peut voir le smartphone de dos, qui ressemble aux précédents modèles de la marque, mais avec du métal noir et un capteur d’empreintes digitales situé au dos, en dessous du capteur photo. Par ailleurs, le texte accompagnant la photo précise « un grand style rencontre une grande batterie ». Le prochain smartphone de HTC serait donc doté d’une grande autonomie, apparemment mise en avant par le constructeur.



On devrait en savoir plus sur le HTC One X10 dans les prochains mois, lorsque la firme taïwanaise le présentera officiellement, avec son prix, sa date de sortie ainsi que ses caractéristiques.