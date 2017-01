HTC U Play et HTC U Ultra : deux nouveaux smartphones boostés par l'IA

Le HTC U Ultra

Ce jeudi, HTC dévoile son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U Ultra, accompagné d’une version milieu de gamme, le HTC U Play. Particularité de ces smartphones par rapport aux gammes HTC One et HTC 10, leur dos en verre.

Le dos en verre du HTC U UltraAprès plusieurs années passées à proposer des smartphones avec un dos en aluminium depuis le HTC One M7 en 2013 jusqu’au HTC 10 l’an dernier, le constructeur taïwanais affirme avoir fait le tour du matériau et s’oriente donc vers le verre pour sa nouvelle gamme HTC U. Pour l’inaugurer, le constructeur a présenté ce jeudi deux nouveaux smartphones, les HTC U Ultra et HTC U Play.

Particularité de la gamme U, les U Ultra et U Play sont tous les deux équipés d’un assistant personnel et d’un système d’intelligence artificielle. Les smartphones sont ainsi équipés d’un assistant vocal pour lancer des recherches, appeler quelqu’un ou ajouter un événement à son agenda directement depuis un service dédié, à la manière de Siri ou Google Now. A noter qu'à l'aide de quatre microphones activés en permanence, l'assistant du HTC U Ultra peut également être activé directement à la voix, même lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Le HTC U Play est équipé d'une prise USB-C

Toujours sur les points communs entre les deux appareils, HTC a choisi de supprimer le port Jack pour les deux modèles, équipés d’un port USB Type C. Ils sont par ailleurs commercialisés avec une paire d’écouteurs HTC USonic dotés de micros internes et capables de calibrer le profil sonore en fonction de la forme de l’oreille. Le HTC U Play, comme le HTC U Ultra, est par ailleurs équipé d’un capteur d’empreintes digitales situé en bas de l’écran qui sert également de bouton d’accueil.

Du côté des caractéristiques techniques en revanche les deux smartphones divergent clairement. Le U Ultra s’affiche comme un modèle haut de gamme avec son processeur Snapdragon 821, ses 4 Go de RAM et 64 Go de stockage avec port microSD, tandis que le HTC U Play ne propose qu’un processeur Mediatek Helio P10, 32 Go de stockage et 3 Go de RAM.



HTC U Ultra

HTC U Play

Écran

5,7 pouces QHD

5,2 pouces Full HD

Processeur

Snapdragon 821

Mediatek Helio P10

Mémoire

4 Go

3 Go

Stockage

64 Go

32 Go

Batterie

3000 mAh

2500 mAh

Capteur photo principal

12 mégapixels (Ultrapixel) (f/1,8)

16 mégapixels (f/2,0)

Capteur photo secondaire

16 mégapixels (mode Ultrapixel)

16 mégapixels (mode Ultrapixel) Vidéo

4K

Full HD



Une autre différence entre les deux appareils se remarque également du côté de l’écran LCD. Si celui du HTC U Play est relativement classique avec une définition Full HD pour une diagonale de 5,2 pouces, celui du HTC U Ultra est plus original. À l’image du LG V20, la dalle se découpe en deux écrans, un principal de 5,7 pouces pour une définition de 2560 pixels par 1440K, et un secondaire au dessus. Sur cet écran secondaire peuvent être affichés des raccourcis vers certaines applications ou les notifications les plus importantes pour vous en fonction de ce qu’aura déterminé l’intelligence artificielle de votre profil utilisateur.

La dalle du HTC U Ultra se découpe en deux écrans

Les deux smartphones seront disponibles en quatre coloris : noir nacré, blanc perle, bleu saphir ou rose poudré. Le HTC U Ultra sera commercialisé à la mi-février au tarif de 799 euros, tandis que le HTC U Play sortira début mars pour 449 euros.

Le HTC U Play