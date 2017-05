HTC U11 : le smartphone qui réagit à la pression

HTC vient de présenter son nouveau smartphone haut de gamme : le U11. Une configuration de pointe y est associée à un design flatteur et surtout à une fonction haptique innovante afin de lui permettre de se démarquer de ses concurrents.

Il y a un an sortait le HTC 10, dernier modèle haut de gamme en date de HTC, si l’on écarte le U Ultra arrivé comme un cheveu sur la soupe en février 2017. Aujourd’hui, le U11 doit reprendre le flambeau de son illustre prédécesseur.



Jusqu’au début de la conférence de presse, le site de HTC affichait sur sa page d’accueil un « U » stylisé et déformé sur ses côtés. Une manipulation artistique réfléchie qui, en fait, renvoie directement à la fonction novatrice du U11, à savoir la technologie Edge Sense.

Edge Sense : pressez pour cliquer

Avec elle, les parties basses des tranches du téléphone répondent à la pression. En serrant l’appareil dans sa main, l’utilisateur déclenche une fonction. Deux modes sont disponibles et configurables à loisir. Par exemple, on pourra lancer l’appareil photo en pressant rapidement alors qu’un temps d’exécution plus long lancera la recherche vocale de Google.

Si ce système fonctionne aussi bien écran allumé qu’éteint, il est aussi opérationnel au sein même des applications. Ainsi, dans l’application photo, on peut tout à fait prendre un cliché avec une pression courte des bords du U11. Les applications qui ne sont pas nativement compatibles peuvent tout de même être associées à Edge Sense. Via une configuration manuelle, l’utilisateur indique quelle zone doit être cliquée. Lorsqu’il pressera les côtés de son écran, le U11 actionnera virtuellement la zone présélectionnée. Avec ce système les possibilités sont étendues à l’ensemble des applications du Play Store et au-delà.



Lors de notre prise en main de ce mobile, nous avons trouvé que la pression requise était un peu trop importante. Un faux problème pour HTC qui s’est empressé de nous indiquer qu’il était tout à fait possible de régler la sensibilité dans les paramètres du téléphone, tout comme la longueur de la pression voulue.

Tout en rondeurs et en variations de couleurs

Côté design, le U11 reprend le dos en verre du HTC 10. Ses bords sont arrondis, ce qui améliore la prise en main. Sa particularité réside dans le travail de ses différentes finitions. Quelle que soit la couleur choisie (Chrome, Noir, Blanc, Bleu et Rouge dans un second temps), on a droit à une variation de teinte en fonction de l’angle avec lequel on regarde la face arrière. Petit détail d’importance, il est certifié IP67 et résiste donc aux projections d’eau et de poussières.

Derrière son écran QuadHD de 5,5”, les entrailles du U11 sont garnies d’une SnapDragon 835, dernier processeur de Qualcomm. Il y est associé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de surface de stockage, extensible via microSD jusqu’à 2 To. Nous n’avons pas encore lancé de benchmarks dessus, mais cette configuration devrait garantir des performances de premier ordre.



Sa batterie de 3000 mAh garantirait, quant à elle, environ deux jours d’autonomie. Compatible QuickCharge 3.0, elle se recharge à plus de 70 % en 30 minutes.

Photo améliorée, Boomsound et accessoires

La photo n'est pas oubliée et d'ailleurs HTC semble avoir amélioré ce point depuis le HTC 10. Le U11 dispose ainsi de deux capteurs de 12 et 16 mégapixels, respectivement disposés à l'avant et à l'arrière. Avec ces équipements, le smartphone a reçu un 90 au test DxOMark, soit un score élevée de bon augure.

HTC réutilise dans le U11 sa technologie Boomsound qui offre un son stéréo via deux haut-parleurs (l’un en façade et l’autre situé à côté du port USB-C). Quatre micros ornent les tranches les plus fines de l’appareil ainsi que l’avant et l’arrière. Une installation qui permet de capter un son 3D ou d’orienter la captation lors d’une prise vidéo.



Disponible début juin, le HTC U11 sera commercialisé à 759 €. Un tarif élevé justifié par la marque par la qualité de l’appareil, mais aussi par le contenu de son coffret. Le consommateur y trouvera une paire d’écouteurs intra-auriculaires anti-bruit et Hi-Res, via la technologie USonic, un chargeur rapide, une coque de protection ou encore un adaptateur USB-C vers Jack 3,5 mm.