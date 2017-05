Huawei annonce les Nova 2 et 2 Plus

Huawei présente deux nouveaux smartphones prévus pour le 16 juin : les Nova 2 et 2 Plus. Si le premier téléphone de la gamme montrait ses limites en termes de photo, ces nouveautés entendent bien séduire les amateurs de selfies. Pour cause, les Nova 2 et 2 Plus disposent d’un capteur frontal de 20 mégapixels alors qu’à l’arrière, le couple de capteurs ne monte qu'à 12 MP et à 8 MP.

La différence réside également dans le design et la fiche technique. Si la première génération de la gamme s’inspirait des lignes du Nexus 6P et du Mate, les Nova 2 et 2 Plus semblent se rapprocher du design de l’Honor 8. Le corps métallique de 6,9 mm d’épaisseur cache un processeur Kirin 659, une mémoire vive de 4 Go et un stockage interne de 64 Go pour le Nova 2 et 128 Go pour le Nova 2 Plus. Huawei a choisi un écran LCD avec un verre courbé 2,5D pour les deux appareils. Affichant un prix légèrement supérieur, le Nova 2 Plus dispose d’un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1080p. La batterie passe également à 3340mAh contrairement au 2950mAh du Nova 2 qui affiche sur 5 pouces.

Les deux smartphones arriveront le 16 juin et se déclineront en cinq couleurs. Nova 2 sera lancé à 364,52 $ tandis qu’il faudra compter 422,87 $ pour la version 5,5 pouces.

