HiKey 960 : un concurrent haut de gamme du Raspberry Pi lancé par Huawei

En quelques années, le Raspberry Pi a su démocratiser le concept des nano-ordinateurs auprès des développeurs et des bidouilleurs de tous bords. Il devrait cependant prochainement faire face à un concurrent de taille, le HiKey 960, conçu par le géant chinois Huawei.

Les nano-ordinateurs ont la côte depuis quelques années. Ces simples cartes dotées de plusieurs connectiques et d’un processeur ARM ont permis à de nombreux bidouilleurs de concevoir leurs propres objets connectés et inspiré des utilisations aussi variées que des émulations de consoles de jeux ou des systèmes automatiques d’alimentation pour les animaux domestiques. Cependant, la petite carte conçue par David Braben se voit attaquer depuis quelque temps par des acteurs bien plus installés. Après Asus en janvier dernier, c’est désormais au tour de Huawei de dévoiler son propre nano-ordinateur, le HiKey 960.

Le principal intérêt du HiKey 960 par rapport au Raspberry Pi réside dans son processeur. Il s’agit d’un Kirin 960, conçu par Huawei, le même modèle qui équipe les smartphones hauts de gamme du constructeur, le Mate 9 et le P10. De quoi permettre de faire tourner des jeux relativement puissants grâce aux quatre coeurs Cortex-A73, aux quatre cœurs Cortex-A53 et à la puce graphique Mali-G71 MP8. La carte embarque par ailleurs 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Elle dispose également d’une sortie HDMI limitée au Full HD, de deux ports USB 3.0, d’un port USB 2.0, d’une connectivité Bluetooth 4.1 et Wi-Fi, ainsi que d’un slot PCIe M.2 qui devrait permettre d’étendre la mémoire vive ou le stockage.

Au lancement, le HiKey 960 embarquera directement Android et permettra surtout aux développeurs de créer leurs applications directement sur une plateforme ARM, comme les smartphones, et non pas sur un ordinateur basé sur x86. Ils pourront ainsi tester d’autant plus facilement leur développement. Cependant, contrairement au Raspberry Pi, réputé pour son bas coût de quelques dizaines d’euros, le HiKey 960 se monnaiera bien plus cher avec un tarif de 240 dollars (220 euros) à son lancement en mai.