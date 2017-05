MateBook X : un premier laptop très design chez Huawei

Ce mardi, Huawei a dévoilé son nouvel ordinateur portable, le MateBook X. Celui-ci prend la succession du premier Matebook, présenté l’an dernier, mais s’affiche davantage comme un laptop.

L’an dernier, durant le Mobile World Congress de Barcelone, Huawei avait surpris en annonçant non pas un smartphone, mais une tablette, la MateBook, concurrente de la Surface de Microsoft. Un an plus tard, le constructeur chinois est de retour avec un véritable ordinateur portable baptisé MateBook X.

Il s’agit cette fois d’un véritable laptop avec clavier intégré et un design qui n’est pas sans rappeler le MacBook d’Apple. On retrouve ainsi une structure en métal avec un écran de 13 pouces non tactile. Celui-ci permet d’afficher 2160 pixels par 1440 et occupe 88% de la surface du laptop grâce à ses rebords fins. Sous le capot, l’ordinateur peut être équipé d’un disque SSD de 256 ou 512 Go pour le stockage et d’une mémoire vive de 4 ou 8 Go. Il en va de même pour le processeur pour lequel les acheteurs peuvent choisir entre deux processeurs Intel Kaby Lake, le Core i5-7200U ou le Core i7 7500U. Huawei annonce un poids de 1,05 kg et une autonomie pouvant monter jusqu’à 10 heures, idéal donc pour les déplacements.

Le Huawei MateBook X embarque Windows 10 et sera disponible en trois versions : gris métallique, doré ou rose doré. Malheureusement, Huawei n’a pas annoncé de disponibilité pour la France. L’ordinateur portable sera cependant disponible cet été en Allemagne avec des prix allant de 1399 à 1699 euros en fonction de la configuration choisie.