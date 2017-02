Huawei P10 et P10 Plus : une fuite révèle les configurations et les prix de vente

Un visuel de communication utilisé par Huawei aurait fuité sur le net. Ce leak révèlerait les configurations et les prix de vente des Huawei P10 et P10 Plus. Le MWC 2017 arrive à grands pas et d’après de nombreuses rumeurs, le constructeur chinois pourrait bien y présenter ses futurs smartphones haut de gamme. Cette fuite coïncide donc avec le calendrier du constructeur chinois.



Sur ce visuel, on se rend compte rapidement que les deux smartphones se déclinent en 3 variantes pour le Huawei P10 et 2 variantes pour le Huawei P10 Plus. Ce qui diffère entre les versions c’est la mémoire vive allant de 4 à 6 Go et de la mémoire interne allant de 32 à 128 Go. À l’heure où les smartphones ne sont pas encore équipés du Snapdragon 835, les Huawei P10 et P10 Plus attisent la curiosité. Les deux smartphones sont en effet équipés de leurs propres puces Kirin, celle qui est censée concurrencer le modèle haut de gamme de Qualcomm.



En plus des configurations, le visuel affiche également le prix des terminaux. En fonction des variantes, le Huawei P10 coûterait ainsi entre 3488 et 4688 yuans (470-635€)et le Huawei P10 Plus entre 4988 et 5688 yuans (675-770€). Toutefois, le fait que les smartphones apparaissent l’écran éteint sur ce visuel marketing laisse planer le doute. Il faudra donc attendre que Huawei présente ces deux smartphones lors du Mobile World Congress 2017 pour vérifier les informations.

