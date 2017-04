Huawei P10 et P10 Plus : certains sont plus rapides que d'autres

Depuis la sortie des P10 et P10 Plus, Huawei subit les critiques de plusieurs utilisateurs. Ils se plaignent des performances de la mémoire de stockage qui est différente entre deux mêmes appareils.

Les P10 et P10 Plus actuellement en circulation ne partagent pas tous les mêmes puces mémoire. Certains sont équipés d’eMMC 5.1 quand d’autres profitent d’une puce UFS 2.0 ou 2.1. Problème, ces dernières bénéficient d’une bien meilleure vitesse de lecture. On passe ainsi de 250 Mo/s avec une eMMC 5.1 à 550 Mo/s et 750 Mo/s pour les UFS. Ceux qui ont acquis le dernier smartphone de Huawei avec la moins bonne de ces puces se sentent donc lésés.



Le constructeur chinois a réagi sur le réseau social Weibo. Son PDG, Richard Yu, y a évoqué des soucis d’approvisionnement. D’autres constructeurs se seraient donc arroger les stocks disponibles (on pense à Samsung et Apple). Il ajoute qu’au quotidien cette différence ne serait pas visible pour l’utilisateur grâce à l’optimisation des composants et de la partie logicielle.



En pratique, on conçoit que la différence est négligeable et même imperceptible pour une utilisation lambda du téléphone (surf, réseaux sociaux, etc.). C’est lors de l’exécution d’une application lourde que la donne peut changer. Un jeu, par exemple, pourra se charger plus rapidement sur un P10 équipé d’une puce UFS.

