Huawei P10 : des photos de rendu en fuite et deux boutons d'accueil ?

Une image de rendu de ce qui serait le Huawei P10 Plus

Ce mardi, le site chinois Anzhuo dévoilait des images de ce qui serait le prochain P10 de Huawei. S’il s’agit d’un rendu plutôt propre, rien n’indique cependant que l’image soit officielle.

Après un Huawei P9 particulièrement réussi l’an dernier, le constructeur chinois ne devrait pas tarder à présenter officiellement son successeur, logiquement baptisé P10. Celui-ci devrait reprendre le capteur photo conçu en partenariat avec Leica, mais pourrait également proposer un système de recharge par induction et le nouveau processeur Kirin 960, déjà présent sur le Mate 9 sorti en fin d’année dernière. Il pourrait enfin être disponible en deux versions, à l’image du Galaxy S7 de Samsung, avec un modèle à écran plat et un autre, baptisé P10 Plus, doté d’un affichage incurvé sur les bords.

Cette semaine, c’est le site chinois Anzhuo qui y est allé de ses prédictions en dévoilant deux images de ce à quoi pourrait ressembler le Huawei P10. Sur deux images de rendu, on peut voir les deux versions du smartphone, avec écran plat ou incurvé. L’image reprend les principales caractéristiques annoncées du smartphone avec notamment le double capteur photo Leica à l’arrière, mais aussi deux boutons d’accueil pour le P10 Plus. Le smartphone aurait ainsi un bouton un à l’arrière servant de capteur d’empreintes digitales, comme c’était le cas sur le P9 ou le Mate 9, mais également un autre à l’avant, tandis que le P10 classique n’aurait qu’une seule touche physique à l’avant, en bas de l’écran. Par ailleurs, la version Plus du P10 intègre également sur ces visuels un scanner d’iris en façade pour déverrouiller le smartphone.

On devrait en savoir plus très prochainement sur les P10 et P10 Plus. Huawei pourrait les présenter durant le Mobile World Congress de Barcelone où le constructeur tiendra une conférence de presse le dimanche 26 février prochain, à 14h.

Une image de rendu de ce qui serait le Huawei P10