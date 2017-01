Huawei présenterait deux montres connectées au MWC

La première Huawei Watch, sortie en octobre 2015

Après une première et unique montre connectée présentée en 2015, le constructeur chinois Huawei pourrait dévoiler un second modèle à la fin du mois de février lors du Mobile World Congress de Barcelone.

>>> [Test] Huawei Watch : 5 raisons de craquer (ou pas) pour la montre connectée

Si Huawei s’est lancé un peu tard sur le marché des montres connectées, le constructeur chinois a pourtant réussi à séduire avec sa Huawei Watch. Deux ans plus tard, alors que le marché semble pour le moins moribond, il pourrait présenter un nouveau modèle de smartwatch à en croire les informations du site VentureBeat et du journaliste Evan Blass (@evleaks).

Selon le journaliste américain, généralement très bien informé, Huawei s’apprêterait à lancer une seconde Huawei Watch qui reprendrait le nom du premier modèle. À la manière des LG Watch Sport et Watch Style, la Huawei Watch serait l’une des premières montres connectées à être équipée du système Android Wear en version 2.0. En termes de caractéristiques techniques, elle serait équipée d’une connectivité data et Wi-Fi. Deux versions seraient prévues par le constructeur chinois : un modèle « classique » avec bracelet en cuir ou en métal, et un second, plus orienté vers le sport avec un écran de 1,4 pouce (3,56 millimètres) de diamètre pour un diamètre total de la montre de 42 millimètres.

On devrait en savoir davantage sur la nouvelle Huawei Watch à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone fin février, où le fabricant devrait présenter officiellement sa nouvelle montre. De son côté, la version 2.0 d’Android Wear devrait être déployée le 9 février prochain, avec la présentation des nouvelles Watch Sport et Watch Style de LG.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs bracelets et montres connectés