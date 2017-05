L’intelligence artificielle de Google bat le numéro un mondial du jeu go

L’intelligence artificielle de Google baptisée AlphaGo vient une nouvelle fois de plus de battre un joueur de go. Il s’agissait du numéro 1 du jeu de stratégie, Ke Jie. L’ordinateur a battu le jeune prodige lors de la première de trois parties. AlphaGo est une intelligence artificielle développée par DeepMind Technologies qui appartient à Google. À l’occasion du Future of Go Summit qui a lieu cette semaine à Wuzhen en Chine cette semaine, Ke Jie a accepté le défi de se confronter à l’ordinateur de Google. À noter que le jeune prodige chinois est seulement âgé de 19 ans.

L’ordinateur a gagné cette première partie avec un seul point d’avance. La victoire s’est en effet jouée à peu de différence. En effet, comme l’explique la société DeppMind, AlphaGo accorde peu d’importance à la marge de points. L’intelligence artificielle repose sur un ensemble d’algorithmes qui lui permet d’apprendre de ses erreurs.



Ce n’est pas la première fois qu’AlphaGo bat une pointure du jeu de stratégie. L’an dernier, il avait déjà battu le grand joueur sud-coréen Lee Se-dol par quatre parties à une. L’intelligence artificielle prouve une nouvelle fois ses capacités dans une discipline que l’on pensait trop complexe pour un ordinateur. La deuxième partie du match aura lieu ce jeudi et la finale ce samedi.



