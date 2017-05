L'IA qui transforme en couleur des images noir et blanc a fait de gros progrès

La plupart des photographies du début du XX siècle sont en noir et blanc. Si ces clichés présentent bien un intérêt historique, ils ne traduisent pas pleinement la vitalité et l’importance d’une scène en raison du manque de couleur. Il existe de nombreux logiciels qui permettent de transformer ces photos, mais le résultat dépend des compétences de l’utilisateur qui doit choisir les couleurs et maitriser les nuances.

Les chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley proposent une autre approche plus efficace et plus pratique. Il s’agit de combiner un logiciel de traitement d’image avec une intelligence artificielle (IA). Le système a nécessité des années de développement pour arriver à un résultat acceptable. L’équipe conduite par Richard Zhang en avait dévoilé une démo en 2016. L’IA avait réussi à colorier les photos, mais le taux d’erreur restait considérable. Depuis, Zhang et son équipe ont apporté des modifications en développant notamment une nouvelle application de suivi. Le logiciel peut également tenir compte des informations communiquées par l’utilisateur afin d’offrir un rendu plus réaliste.

Pour le moment, Richard Zhang n’envisage pas de commercialiser le logiciel. Au contraire, il a mis en ligne le code source sur github.

