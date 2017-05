Cette IA remplace le conducteur s'il meurt au volant

Après une présentation en live sur Facebook, Volkswagen Arteon sera commercialisé cet été et s’attaquera aux modèles haut de gamme d’Audi, BMW ou Mercedes. Outre ses feux directionnels dynamiques et son régulateur de vitesse, cette berline 5 portes veut également séduire en misant sur l’argument de la sécurité. Le constructeur automobile a introduit un système d’urgence baptisé Emergency assist 2.0.

Le système surveille l’activité du conducteur. S’il ne touche pas les pédales ou le volant pendant un certain temps, le véhicule essaie de le réveiller avec des signaux sonores ou avec des coups de frein. Si le conducteur ne réagit pas, Emergency assist prend alors le contrôle de la voiture afin d'opérer un arrêt tout en douceur et en sécurité. Pour cela, le système utilise quatre technologies embarquées disponibles sur l’Aerton. Lane Assist aide à reconnaître les marquages au sol tandis que Park Assist sert à la navigation. Afin d’éviter d’éventuelles collisions, l’intelligence artificielle aura recours à Cruise Control et à Side Assist.

Dans les cas d'urgences, le véhicule peut ainsi se garer en toute sécurité. Pour éviter de s’endormir au volant, il existe aussi un t-shirt connecté développé par la société japonaise Toyobo. Mais il ne pourra pas faire grand-chose en cas de décès ou d’accident cardiaque.