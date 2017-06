Le super-ordinateur d’IBM s'attaque aux prévisions météo

IBM préparerait un superordinateur afin de fournir des prévisions météo dans le monde entier. La compagnie veut explorer ce nouveau domaine à travers sa filiale The Weather Company qui travaille également avec la University Corportation for Academic Research (UCAR) et le National Center for Atmospheric Research (NCAR).

Ce nouveau superordinateur a pour objectif d’aller plus loin que les prévisions météo au niveau régional. A l’heure actuelle, il est souvent très complexe de déterminer l’emplacement d’un phénomène météorologique ce qui explique pourquoi ils sont très souvent généralisés au niveau régional. Le superordinateur d’IBM se veut plus précis en tenant compte des phénomènes localisés sur des zones restreintes. Les prévisions seraient donc plus précises et l’ordinateur serait capable de prévoir un phénomène des semaines voire des mois à l’avance.



