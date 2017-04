iFixit démonte le Galaxy S8

Samsung a commencé à livrer les premières précommandes du Galaxy S8 cette semaine, et déjà le nouveau smartphone du constructeur coréen est passé à la moulinette d’iFixit. Le site, connu pour démonter tous les gadgets à la mode dès leur sortie pour en examiner les entrailles, a donc mis le smartphone en pièces, et fustige entre autres les difficultés à démonter ce dernier, et les possibles complications que rencontreront les utilisateurs pour le réparer.



En déclarant que « Samsung a rendu l’ouverture de ce smartphone la partie la plus difficile de toutes les réparations », iFixit annonce dès le départ que Samsung n’est certainement pas du côté des utilisateurs qui souhaiteraient réparer eux-mêmes leur smartphone. Outre la difficulté d’ouvrir le téléphone à cause de bandes adhésives assez puissantes des deux côtés, le site remarque également que l’écran incurvé, s’il est du plus bel effet, est aussi fragile qu’il est difficile à démonter. En outre, impossible de retirer simplement la vitre incurvée sans emporter la dalle OLED qui va avec. En outre, le remplacement d’une vitre brisée imposera donc de remplacer la dalle OLED, ce qui ne manquera pas de faire grimper le prix.

Au-delà des difficultés à l’ouverture, iFixit note que le Galaxy S8 embarque une batterie de 3500 mAh, la même capacité que celle du Galaxy Note 7. Si cette batterie peut-être remplaçable pour quiconque arrive jusque-là, l’omniprésence de colle ne manque pas de compliquer l’expérience.

Au final, iFixit attribue la note de 4/10 en terme de réparabilité au Galaxy S8 : 1 point de plus que le Galaxy S7, mais bien inférieur au 7/10 obtenu il y a quelques mois par l’iPhone 7.



