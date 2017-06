Ikea pourrait bientôt vendre sur Amazon (ou autre)

Considéré comme l’un des leaders mondiaux de l’ameublement, Ikea a annoncé se préparer à vendre ses produits sur des plateformes tierces d'e-commerce. De quoi faciliter les achats à ses clients déjà habitués à ses produits, mais également toucher une nouvelle clientèle. Il serait ainsi possible de passer commande sur des plateformes comme Amazon ou Alibaba, au lieu de se rendre dans un point de vente qui peut se trouver assez loin de chez soi.



Aucun partenaire n’a pour le moment été choisi, car Ikea compte en premier tester les aspects logistiques de chacun. L’enseigne n’a pour le moment jamais vendu de façon indirecte : toutes les ventes s’effectuent dans les points de vente ou via son site internet.



Cette décision de passer par un site partenaire qui possède une base de données clients considérable est à mettre en parallèle avec le choix de tester des formats de magasins différents et plus petits. L’évolution de cette politique de vente en ligne est assez logique puisqu’elle correspond à une forte croissance des ventes par ce canal. Ces ventes ont progressé de 30% en 2016 atteignant un total de 1,4 milliard de dollars pour un chiffre d’affaires global de 34,2 milliards de dollars.