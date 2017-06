Un iMac Pro toutes options, c'est 17 000 dollars

L’iMac Pro n’a toujours pas reçu de prix officiel pour l’Europe, mais une chose est sûre pour l’instant : il sera onéreux. Avec un prix de base à 5000 dollars pour les États-Unis, il s’impose comme un des ordinateurs les plus chers d’Apple à sa sortie, et les options disponibles feront encore grimper la note. Si le coût de ces fameuses améliorations n’a pour l’instant pas encore été donné par Apple, ZDNet a tenté d’estimer le tarif d’un iMac Pro toutes options : comptez la bagatelle de 17 000 dollars environ.

Par défaut, l’iMac Pro sera fourni avec un processeur à 8 cœurs, 32 Go de mémoire vive, un SSD de 1 To ou encore une puce graphique Radeon Pro Vega 56 à 8 Go de mémoire. Mais tous ces composants peuvent être gonflés, et si Apple n’a pas encore dit pour quel prix, les estimations peuvent donner une idée de la facture finale.

Apple n’a toutefois pas donné les détails de tous les composants qui équiperont son ordinateur, et il faudra tricher un peu pour obtenir une estimation crédible de leur prix réel. Toutefois, après moult calculs, ZDNet s’avance sur des chiffres assez précis : 4000 dollars pour un processeur à 18 cœurs, 2700 dollars pour 128 Go de mémoire vive, 2000 dollars pour une puce graphique Radeon Pro Vega 64 et ses 16 Go de RAM et 3600 dollars pour un SSD de 4 To.

Le résultat d’un tel calcul donne donc un ordinateur à 17 299 dollars une fois toutes les options appliquées. Un tarif élevé, et qui n’augure pas le meilleur pour le marché européen et particulièrement français, où les taxes ont tendance à faire particulièrement gonfler les prix. En y ajoutant une taxe de 21,6%, le prix de cette bête de course chez nous pourrait donc se porter à près de 21 000 euros. Rappelons que l'iMac Pro est attendu pour le mois de décembre 2017.