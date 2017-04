Le film Incassable aura une suite... qui sera aussi la suite de Split

Voilà des années que les fans d'Incassable et les médias ne cessent de questionner son réalisateur : à quant une suite au film de 2000, qui réunissait Bruce Willis et Samuel L. Jackson ? La réponse vient de tomber : celle-ci est prévue pour 2019. Et il s'agira également de la suite de Split, un film sorti en début d'année.



M. Night Shyamalan vient d'officialiser sur Twitter la mise en chantier d'une suite à Incassable. Le film, baptisé Glass, réunira la distribution originelle (Bruce Willis et Samuel L. Jackson), auquel se joindront deux petits nouveaux : James McAvoy et Anya Taylor-Joy. Deux acteurs déjà réunis à l'écran dans le récent film Split, du même réalisateur. Et ce n'est pas un hasard, car Glass se veut à la fois suite d'Incassable, mais également de Split. L'indestructible David Dunn et le frêle Elijah Price seront donc confrontés au psychopathe Kevin Wendell Crumb qui possède pas moins de 23 personnalités différentes.



Le réalisateur décrit ce nouveau film comme un thriller de comics complètement dingue. Le film, qui sera donc le point d'orgue d'une trilogie entamée il y a 17 ans, sortira le 18 janvier 2019.