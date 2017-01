Des singes réagissent à la mort d'un singe robot

L’émission Spy in the Wild propose de découvrir la nature grâce à des caméras embarquées sur des animaux robots. Les singes se sont donc habitués à la compagnie du petit robot venu les observer à leur insu. Dans une vidéo publiée par BBC, un des robots primates est accidentellement poussé par un langur trop curieux et tombe de en panne.

Les singes du Rajasthan, une communauté soudée

Le cyborg inanimé suscite alors le deuil de ses amis de la vie réelle, qui se rassemblent et s'embrassent les uns les autres tout en regardant le corps sans vie de leur compagnon. La scène ressemble un peu à un mélange dramatique du Roi Lion et de Blade Runner. Il faut dire que Spy in the Wild a réussi une entrée en la matière émouvante pour ce premier épisode. L’émission diffusée sur BBC dispose de plus de 30 robots-animaux qui embarquent des caméras haute définition pour filmer la vie animale de très près.

Un faux singe s’infiltre dans une famille de singes langur

> > > Lire aussi : Le singe, le selfie et les droits d'auteur