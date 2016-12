Infomax Hawk : le test du PC surpuissant

Le Hawk est un monstre de puissance proposé par Infomax. Ce PC s’adresse aux gamers exigeants en intégrant notamment les toutes dernières GeForce MSI Quick Silver, le bridge SLI HB MSI Silver et le boîtier Thermaltake Core X31. Le tout est agrémenté d’une paroi en verre trempé du plus bel effet. Mais aussi soigné et puissant qu’il puisse être une question demeure : le Hawk d’Infomax vaut-il le coup ? Réponse dans le test de nos confrères de Tom’s Hardware.

Test : Infomax Hawk, le PC surpuissant et soigné pour joueurs passionnés