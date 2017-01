Injustice 2 : vous pouvez vous inscrire pour la bêta

Les studios Warner Bros Games et NetherRealm ont prévu une suite à Injustice : Les dieux sont parmi nous. Le deuxième volet du jeu vidéo de combat devra sortir le 16 mai. Si la précédente version était disponible sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii U et PC, seuls les possesseurs de PlayStation 4 et Xbox One pourront apprécier la version bêta de la suite.

Une panoplie de personnages

Le site officiel du jeu a officialisé l’ouverture des inscriptions pour participer à la bêta. Cependant, les plateformes concernées sont limitées puisque seuls les joueurs ayant une console PS4 ou Xbox One pourront avoir un avant-goût d’Injustice 2. D’après la première bande-annonce, diffusée le 8 juin 2016, le jeu mettra en scène plusieurs héros de l’univers Warner Bros : Superman, Flash, Supergirl, Aquaman, Gorilla Grodd, Batman et Atrocitus. Mais cette liste pourrait encore s’allonger.

> > > Lire aussi Spawn pourrait s'inviter dans Injustice 2

En effet, NetherRealm Studios a annoncé en début d’année que des apparences alternatives seront disponibles en téléchargement. Il s’agit entre autres de John Stewart, Reverse Flash et Power Girl. Si la date de sortie définitive du jeu est bien connue, celle de la bêta n’a pas été précisée jusqu’à maintenant. La disponibilité d’Injustice 2 sur PC ou Switch n’a pas également été annoncée.

Voici un récent trailer :